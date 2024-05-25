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- 【新品】steven alan スティーブアラン ✴︎ バッククロスノースリーブ
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商品詳細
商談中ですお揃いのワイドパンツも出品しております。背中でクロスしたかぶるデザインです。ボタンはありませんのでタンクトップやワンピースなどに重ねてお召しいただけます。レーヨンと麻でハリ感のあるサラっとした肌触りです。試着のみ定価¥15,120.-ユナイテッドアローズ✴︎
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