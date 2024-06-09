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【ZILDJIAN 】ジルジャン ROCKクラッシュ シンバル 16\
商品番号 O14824349938
商品名

【ZILDJIAN 】ジルジャン ROCKクラッシュ シンバル 16\"
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ZILDJIAN】ジルジャンROCKクラッシュシンバル16\"です。所々に多少黒ずみはありますが、歪み、かけ、割れ、ヒビなどはありません。状態は写真でご確認下さい。■タイプ：クラッシュ■サイズ：16インチ/40cm☆中古品となりますのでご理解の上、ご購入下さい。神経質な方は、ご遠慮下さい。☆箱はありませんので、梱包は袋やダンボールのリサイクルにて、発送させて頂きます。種類···クラッシュシンバル
http://narcologia.ru/goods/enquire618389.html
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