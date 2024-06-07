NARACAMICIE ナラカミーチェ ストライプシャツ フリル ストレッチ素材

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商品詳細
■ブランドNARACAMICIEナラカミーチェ■商品説明ストレッチが効いていて着心地の良いシャツです。■カラーベージュ系■サイズ 2/38/Mサイズ着丈 約 64cm/身幅 約 47cm/袖丈 約 49cm※若干の誤差はご容赦くださいm(__)m■素材写真をご参照ください。■状態１度のみの着用。目立つほつれや汚れ、使用感もそれほどなく、綺麗な状態です。写真にて状態をご確認のうえご購入お願いいたします。あくまで中古品となります。神経質な方はお控えください。K16〔発送について〕らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便の匿名配送。発送の時間帯等によりどちらかに変更する場合があります。指定がある方は予めお伝えください。
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