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- 【新品未使用】SELECT MOCA タックスリーブスモックシャツ by SON
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商品詳細
✳︎新品未使用✳︎サイズ：F 着丈66〜68cm 身幅63〜65cm 肩幅53〜55cm 袖丈29〜31cm ✳︎素材 綿100％ ✳︎色:ブラック✳︎定価:5,390円✳︎ブランドタグあり 洗濯タグあり 紙タグあり＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。折り畳んでの発送となりますためご了承ください。↓↓商品掲載ホームページより↓↓シンプルな色合いの中に、可愛さをプラスしたコーデやナチュラルなライフスタイルをSNSで発信。幅広い層の女性から注目を集め、WEAR,instagramを中心に絶大な支持を得ているインフルエンサー【son】【SELECTMOCA】のコラボシリーズが登場。ゆったりと楽な着心地で清潔感のあるスモックシャツの登場。タックで立体的なシルエットを作ったスリーブデザインがポイント！ストラップがついたキーネックで顔回りはすっきりとした印象に。かぶって着るタイプのシャツなので忙しい朝にもピッタリです。綿100％のさらっとした肌触りで真夏も快適に着ていただけます。デニムにバレエシューズを合わせてナチュラルな印象に。スラックスで合わせるとぐっとモードなスタイリングにも◎
http://narcologia.ru/goods/freshman378256.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle291625.html
http://narcologia.ru/goods/Adder638475.html
select MOCA by son（セレクトモカバイソン）の「タックスリーブ ...
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【新品未使用】SELECT MOCA タックスリーブスモックシャツ by SON
𝚜𝚘𝚗｜select MOCA by sonのシャツ/ブラウスを使ったコーディネート ...
【新品未使用】SELECT MOCA タックスリーブスモックシャツ by SON
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SELECT MOCA - select MOCA by son タックスリーブスモックシャツの ...
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2023SS タックスリーブスモックシャツ SELECTMOCA by son
http://narcologia.ru/goods/freshman378256.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle291625.html
http://narcologia.ru/goods/Adder638475.html
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【新品未使用】SELECT MOCA タックスリーブスモックシャツ by SON
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【新品未使用】SELECT MOCA タックスリーブスモックシャツ by SON
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2023SS タックスリーブスモックシャツ SELECTMOCA by son