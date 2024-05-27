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シルバー　トラ　寅　置物　オブジェ　ヴィンテージ　インテリア　雑貨
商品番号 X78508564403
商品名

シルバー　トラ　寅　置物　オブジェ　ヴィンテージ　インテリア　雑貨
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鉄製　トラのオブジェヴィンテージのトラを剥離したものです。なかなか無いシルバーの虎はオブジェとして、おすすめです。W28cmD11cmH11cm＊他にもたくさん商品を扱っております。#sasasashopをご覧くださいトラ虎オブジェシルバー鉄製剥離インテリアオブジェヴィンテージビンテージアンティークミッドセンチュリースペースエイジアートレトロモダン雑貨　無印　パシフィックファニチャー　ジャーナルスタンダードファニチャー　アクメファニチャー　キャトルセゾン　IDEE無印良品コンランショップアクタスシボネ
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