シルバー　トラ　寅　置物　オブジェ　ヴィンテージ　インテリア　雑貨

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商品詳細
鉄製 トラのオブジェヴィンテージのトラを剥離したものです。なかなか無いシルバーの虎はオブジェとして、おすすめです。W28cmD11cmH11cm＊他にもたくさん商品を扱っております。#sasasashopをご覧くださいトラ虎オブジェシルバー鉄製剥離インテリアオブジェヴィンテージビンテージアンティークミッドセンチュリースペースエイジアートレトロモダン雑貨 無印 パシフィックファニチャー ジャーナルスタンダードファニチャー アクメファニチャー キャトルセゾン IDEE無印良品コンランショップアクタスシボネ
http://narcologia.ru/goods/sucrose108540.html
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