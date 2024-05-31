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【値下げ】MCM 巾着　ショルダーバッグ　ヴィセトス柄　ブラウン
商品番号 X74317848981
商品名

【値下げ】MCM 巾着　ショルダーバッグ　ヴィセトス柄　ブラウン
ブランド名 エムシーエム
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MCMの巾着ショルダーバッグです。劣化によるダメージあります。ショルダー部分などの紐の色剥げ、表面の割れ、裏地の汚れやほつれがあります。ゴールドの部分も傷やくすみがあります。ショルダー紐を結んで使用していた為、あとがつきよれています。状態につきまして画像でご確認下さい。コンパクトにして発送致します。畳シワができる可能性がございます。ご購入前にお手数ですが、プロフィールの確認をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical99601.html
http://narcologia.ru/goods/flight253928.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial261616.html

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