【値下げ】MCM 巾着　ショルダーバッグ　ヴィセトス柄　ブラウン

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
MCMの巾着ショルダーバッグです。劣化によるダメージあります。ショルダー部分などの紐の色剥げ、表面の割れ、裏地の汚れやほつれがあります。ゴールドの部分も傷やくすみがあります。ショルダー紐を結んで使用していた為、あとがつきよれています。状態につきまして画像でご確認下さい。コンパクトにして発送致します。畳シワができる可能性がございます。ご購入前にお手数ですが、プロフィールの確認をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical99601.html
http://narcologia.ru/goods/flight253928.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial261616.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical99601.html
http://narcologia.ru/goods/flight253928.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial261616.html
MCM 巾着 ショルダーバッグ ヴィセトス柄 ブラウン ミニバッグ ワン ...
MCM (エムシーエム) ヴィセトス柄ミニ巾着ショルダーバッグ ブラウン×ブラック
MCM (エムシーエム) ヴィセトス柄ミニ巾着ショルダーバッグ ブラウン×ブラック
MCM 巾着 ショルダーバッグ ヴィセトス柄 ブラウン ミニバッグ ワン ...
MCM ヴィセトス ショルダーバッグ PVC レザー ライトブラウン 巾着 ...
MCM - △△MCM エムシーエム ヴィセトス柄 ロゴ スクエア トート ...
MCM(エムシーエム) / ショルダーバッグ/レザー/キャメル/ロゴ総柄 ...
MCM - MCM エムシーエム 巾着 ショルダーバッグの通販 by nana's shop ...
MCM(エムシーエム) / ショルダーバッグ/--/CML/総柄/ヴィセトス柄/巾着 ...
MCM - △△MCM エムシーエム ヴィセトス柄 ロゴ スクエア トート ...
MCM 巾着型 バッグ ショルダー 肩がけ - ショルダーバッグ
ヴィセトス柄/ショルダーバッグ/レザー/キャメル/ブラウン/茶色/総柄
美品 MCM エムシーエム ヴィセトス柄 レザー トートバッグ ショルダー ...