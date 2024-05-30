美品！PRADA(プラダ)長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布イタリア直営店で購入品。箱無し。使用感はありますが美品です。自宅で保管していたのでご理解ある方のご購入をお願いいたします。お手入れすれば問題なくご使用いただけます。細かい傷は画像参考になさってください。
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