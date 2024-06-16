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ランバンオンブルー カゴバッグ トートバッグ ショルダーバッグ チャームつき
商品番号 B68357238935
商品名

ランバンオンブルー カゴバッグ トートバッグ ショルダーバッグ チャームつき
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】LANVINenBleuランバンオンブルー【アイテム】ハンドバッグトートバッグショルダーバッグかごバッグラフィアメンズレディース肩掛け可能チャーム付き【サイズ】（cm）高さ29幅35マチ9持ち手※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】内側汚れ他、スレ汚れ等ございますが、目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます♪【色】ブラックネイビー黒紺※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。RJKU-230701
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