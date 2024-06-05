NATURAL L.L.Bean グローサリー・トート・ウィズ・ロング・ハンドル

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こちらは男女共に大人気！グローサリートートバッグのロングハンドルです。レギュラーハンドルのものより一回り小さめで外側と内側にポケットが1つづつあります。前面にクラシックなロゴ入り。薄手のキャンバスは、折りたためるソフトな素材内側に汚れが付きにくいよう、透明のポリウレタン・コーティングあり。自立はしませんが、折りたためてお買い物用エコバッグはもちろん旅行やスポーツジム、キャンプにもたくさん入って便利!!新品未使用ですが自宅保管、素人採寸です。画像2枚目が実物です。初期からのたたみジワ有。畳み直して軽く圧縮しての発送です。ご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。サイズ約高さ33x幅38x奥行き17cmハンドル長さ約28cmカラーNATURAL即購入はもちろん大歓迎ですが、ご購入後にでも挨拶程度のメッセージを頂けると安心して発送出来ますのでお願いしますm(__)m色違い、同じ生地で型違いカタディンキャンピングトートバッグ、ウィケットショッパートート、お色違いpewter、NAVY、DustyOlive、PLATINUM、BLACK、FossilBrown、AlmondBeige、RawIndigo、SURFBLUE、Goldenrodも別ページに出品しています。#あみちゅんグローサリー#あみちゅんトート#あみちゅんLLBean#キャンプ#キャンパストートバッグ#あみちゅんクラッシックロゴ素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ホワイト人気モデル/シリーズ···L.L.Beanグローサリー・トートトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A3サイズ収納可(大容量)