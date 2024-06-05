【最終値下げ】ブルガリ ハンドバッグ ロゴマニア マキシレッタレ ジャガード

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20年前に購入された物を頂きましたが、使用する機会がないため自宅に保管していました。お好きな方に使用して頂けると嬉しいです。【商品説明】■アイテムBVLGARI ブルガリ ハンドバッグ トートバッグ バック 鞄 カバン ジャガード マキシレッタレ ロゴマニア ゴールド金具 ロゴ刻印 ブランドロゴ ジップライン マグネット ボタン ハイブランド 高級■サイズ実寸縦30cm横45cmマチ10cmショルダー最大96cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。■素材 キャンバス リアルレザー 本革■色 茶 ブラウン 橙 オレンジ ベージュ■状態使用感もあまりなく、綺麗だと思いますが持ち手に傷があります。（写真7参照）ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。ブルガリの保存袋も同封させて頂きます。※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。