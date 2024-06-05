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【最終値下げ】ブルガリ ハンドバッグ ロゴマニア マキシレッタレ ジャガード
商品番号 M10035689336
商品名

【最終値下げ】ブルガリ ハンドバッグ ロゴマニア マキシレッタレ ジャガード
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 5,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年前に購入された物を頂きましたが、使用する機会がないため自宅に保管していました。お好きな方に使用して頂けると嬉しいです。【商品説明】■アイテムBVLGARI　ブルガリ　ハンドバッグ　トートバッグ　バック　鞄　カバン　ジャガード　マキシレッタレ　ロゴマニア　ゴールド金具　ロゴ刻印　ブランドロゴ　ジップライン　マグネット　ボタン　ハイブランド　高級■サイズ実寸縦30cm横45cmマチ10cmショルダー最大96cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。■素材　キャンバス　リアルレザー　本革■色　茶　ブラウン　橙　オレンジ　ベージュ■状態使用感もあまりなく、綺麗だと思いますが持ち手に傷があります。（写真7参照）ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。ブルガリの保存袋も同封させて頂きます。※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/Taipei333071.html
http://narcologia.ru/goods/seamless151929.html
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