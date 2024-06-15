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商品詳細
5年くらい前に公式で買いました。目立った汚れは特にないです。4枚目のように襟、ボタンのところに少しほつれがありますが、気にならない程度です。理解できる方、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recommended496490.html
http://narcologia.ru/goods/reflector574064.html
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