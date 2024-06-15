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リメイクTシャツ バンダナ✩.*˚champion
商品番号 S31265641791
商品名

リメイクTシャツ バンダナ✩.*˚champion
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖に可愛いバンダナがついたchampionロゴのリメイクTシャツです。ブラウンシュガーというお店で¥11150で購入しました★断捨離の為なくなく手放します。綺麗なのでまだまだ着て頂けると思います。#お洒落#リメイク服#champion#チャンピョン#古着#vintageカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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