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- リメイクTシャツ バンダナ✩.*˚champion
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商品詳細
袖に可愛いバンダナがついたchampionロゴのリメイクTシャツです。ブラウンシュガーというお店で¥11150で購入しました★断捨離の為なくなく手放します。綺麗なのでまだまだ着て頂けると思います。#お洒落#リメイク服#champion#チャンピョン#古着#vintageカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome59043.html
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