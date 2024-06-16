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- マックスマーラTシャツ2枚セット
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商品詳細
Tシャツ2枚セットです。・マックスマーラWEEKENDLINE。Lサイズ、未使用タグ付きです。・Sマックスマーラ。こちらはMサイズです。2〜３回着用しましたが、目立った汚れや傷みはありません。どちらも自宅保管の点、ご了承ください。2枚セットのみの販売とさせていただきます。
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