ウィルセレクション(WILLSELLECTION)ラッフルリボンプルオーバー

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ガーリー感たっぷりなデザインのラッフルリボンプルオーバー【Design】・着回し力抜群でコーディネートの主役級アイテムです。・大きなリボンが華やかさを引き立てます。・リボンと袖がトップス部分と素材が異なる為、メリハリのある上品な大人かわいい印象を与えてくれます。・ラッフル袖が気になる二の腕をカバー。・被り仕様なので着脱も簡単。【Fabic】・ハリ感のあるシワになりにくいポリエステル素材を使用。・伸縮性もあるので着心地も抜群です。・ご自宅でお手入れが出来るのも嬉しいポイント♪・ホワイト、ピンク、ブラックの3色展開となります。【Care】手洗い可能