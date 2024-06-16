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ウィルセレクション(WILLSELLECTION)ラッフルリボンプルオーバー
商品番号 E43717044748
商品名

ウィルセレクション(WILLSELLECTION)ラッフルリボンプルオーバー
ブランド名 ウィルセレクション
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガーリー感たっぷりなデザインのラッフルリボンプルオーバー【Design】・着回し力抜群でコーディネートの主役級アイテムです。・大きなリボンが華やかさを引き立てます。・リボンと袖がトップス部分と素材が異なる為、メリハリのある上品な大人かわいい印象を与えてくれます。・ラッフル袖が気になる二の腕をカバー。・被り仕様なので着脱も簡単。【Fabic】・ハリ感のあるシワになりにくいポリエステル素材を使用。・伸縮性もあるので着心地も抜群です。・ご自宅でお手入れが出来るのも嬉しいポイント♪・ホワイト、ピンク、ブラックの3色展開となります。【Care】手洗い可能
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