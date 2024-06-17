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新品未使用　ネイビー　ブラウス　グリーンレーベル
商品番号 O36949530896
商品名

新品未使用　ネイビー　ブラウス　グリーンレーベル
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未着用のブラウスです。2年ほど前に購入しました。袖にレースが付いてフォーマルにも使えそうです。フリーサイズの表記ですがＭ相当だと思います。自宅保管品ですので、気にならない方にお願い致します。定価　8900円➕税下のサイズを参考にしてください。平置き、素人採寸です。肩幅　37身幅　47袖丈　53着丈　55テイスト・シーン···キレイめ色　ネイビー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/pompous126023.html
http://narcologia.ru/goods/tenet740863.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei294271.html

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グリーンレーベルリラクシング　長袖ブラウス　ネイビー　タック　ラウンドネック | フリマアプリ ラクマ

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未使用 新作 2023SS green label relaxing グリーンレーベルリラクシング サテンスタンドギャザーブラウス F/ネイビー【2400013265171】

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