新品未使用　ネイビー　ブラウス　グリーンレーベル

新品未着用のブラウスです。2年ほど前に購入しました。袖にレースが付いてフォーマルにも使えそうです。フリーサイズの表記ですがＭ相当だと思います。自宅保管品ですので、気にならない方にお願い致します。定価 8900円➕税下のサイズを参考にしてください。平置き、素人採寸です。肩幅 37身幅 47袖丈 53着丈 55テイスト・シーン···キレイめ色 ネイビー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント



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