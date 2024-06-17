新品未使用　ネイビー　ブラウス　グリーンレーベル

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商品詳細
新品未着用のブラウスです。2年ほど前に購入しました。袖にレースが付いてフォーマルにも使えそうです。フリーサイズの表記ですがＭ相当だと思います。自宅保管品ですので、気にならない方にお願い致します。定価 8900円➕税下のサイズを参考にしてください。平置き、素人採寸です。肩幅 37身幅 47袖丈 53着丈 55テイスト・シーン···キレイめ色 ネイビー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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http://narcologia.ru/goods/tenet740863.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei294271.html
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