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- IENA イエナ バンドカラーシャツ ホワイト 白 ３６
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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます！お値下げ交渉は受け付けますが、希望価格登録ではなくコメント欄にてお知らせください。（希望価格登録はご購入に繋がらないことが多々ありました。）また、他の商品とのご購入でお値引きもいたします。宜しければご覧ください。２０２１年にイエナで購入したシャツです。レイヤード用として購入しました。着用回数は４、５回程度です。また、同じ形のストライプも出品しています。宜しければご覧ください。イエナ IENAバンドカラーシャツ３６サイズホワイト定価１７６００円以下公式サイトからです。【2021AW】IENA人気だったseseのバンドカラーシャツをアレンジ。昨年と同素材のの白（オーガニックコットンを使用）と、オリジナルで柄を別注したのストライプ2柄の3色展開。（ストライプは通常の綿を使用）着丈はカットしより着やすくしました。ニットやスエットなどのレイヤードにも便利な1枚です。
http://narcologia.ru/goods/slide889387.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi418947.html
http://narcologia.ru/goods/flight895328.html
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IENA - IENA イエナ Si/Ny バンドカラーシャツ 36 ネイビーの通販 by ...
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