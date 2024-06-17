IENA イエナ バンドカラーシャツ ホワイト 白 ３６

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☆ご覧いただきありがとうございます！お値下げ交渉は受け付けますが、希望価格登録ではなくコメント欄にてお知らせください。（希望価格登録はご購入に繋がらないことが多々ありました。）また、他の商品とのご購入でお値引きもいたします。宜しければご覧ください。２０２１年にイエナで購入したシャツです。レイヤード用として購入しました。着用回数は４、５回程度です。また、同じ形のストライプも出品しています。宜しければご覧ください。イエナ IENAバンドカラーシャツ３６サイズホワイト定価１７６００円以下公式サイトからです。【2021AW】IENA人気だったseseのバンドカラーシャツをアレンジ。昨年と同素材のの白（オーガニックコットンを使用）と、オリジナルで柄を別注したのストライプ2柄の3色展開。（ストライプは通常の綿を使用）着丈はカットしより着やすくしました。ニットやスエットなどのレイヤードにも便利な1枚です。