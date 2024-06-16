ヤヌーク　タンクトップ　american sleeve tank サイズ:F

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■ページをご覧いただきありがとうございます。※値下げしましたーーーーーーーーーーーーーーーヤヌーク YANUKタンクトップ 品番57122902Americansleevetankサイズ:Fーーーーーーーーーーーーーーー★出品者より・こちらは未着用品です。タグ等が付いたままとなっております。・サイズ感について平置き状態での採寸です。多少の誤差があるかもしれません。ご容赦ください。身幅:32cm着丈:62cm肩の部分から計測したものぜひご検討よろしくお願い致します。#ヤヌーク#タンクトップ