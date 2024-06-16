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- 【Trunk Show】アメリカ製 ドアーズ ジムモリスン ロックバンドTシャツ
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。フォロー頂けましたら出品時に通知がいきます。☆即購入大歓迎です。...ブランド/TRUNKSHOWサイズ/2Mサイズ採寸/着丈56cm,身幅43cm,肩幅41cm,袖丈16cm＊素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。カラー/チャコールグレー-------------商品説明-------------トランクショウのアメリカ製DoorsジムモリスンTシャツ/カットソーのご紹介です。柔らかなコットン素材で、体にフィットする様なイメージのシルエットです。綺麗目なコーディネートの外しとしてお使い頂くと素敵だと思います。当方出品のトップス(シャツブラウス/ニットetc...)をまとめました。#LuLuトップスフォロー割引----------------------------------素材/綿100%原産国/アメリカ製状態/着用感少な目で、特筆すべき傷、汚れはありません。...＊説明に無い小物、コーディネートされた洋服は付きません。＊商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。＊タバコ吸いません、ペット飼っておりません...他にも色々出品しています。#LuLu出品物一覧4
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