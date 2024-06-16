CALUX 【Marisol別注】Tシャツ(タンクトップのみ) 新品未使用



新品【CALUX/キャラクス】CALIFORNIA Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



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【新品未使用】Marisol別注のTシャツ(タンクトップのみ)です。半袖とタンクトップのセット(パックT)として購入しましたが、タンクトップは着用しないため出品します。実物は写真3枚目です。色味は写真1、2枚目が実物に近いかと思います。サイズ名 F（ノースリーブ）バスト 94肩幅 39着丈 65前着丈 65後着丈 65カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···夏