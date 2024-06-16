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CALUX 【Marisol別注】Tシャツ(タンクトップのみ) 新品未使用
商品番号 K49515062062
商品名

CALUX 【Marisol別注】Tシャツ(タンクトップのみ) 新品未使用
ブランド名 キャラクス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】Marisol別注のTシャツ(タンクトップのみ)です。半袖とタンクトップのセット(パックT)として購入しましたが、タンクトップは着用しないため出品します。実物は写真3枚目です。色味は写真1、2枚目が実物に近いかと思います。サイズ名　F（ノースリーブ）バスト　94肩幅　39着丈　65前着丈　65後着丈　65カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···夏
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