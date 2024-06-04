AG ホワイト短丈Ｔシャツ　新品

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AGJapanシンプルＴシャツ国内百貨店の店舗にて購入しました。新品未着用タグなし少し丈が短いゆったり目のプルオーバＴシャツです。しっかり目のコットン素材ですので透ける心配はありません。お色はホワイトサイズ:Mサイズ相当買っていたのことを忘れてタンスで眠っていたお品です。あくまでも人の手に渡ったお品ですので完璧な状態をお望みの方、神経質な方はご遠慮下さい。折りたたんで発送させて頂きますので折しわはご了承下さい。お気軽にお問合せ下さい。宜しくお願い致します(o^―^o)#AG#Tシャツ#ホワイト#しろ