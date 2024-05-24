ETRO ペイズリー柄 半袖シャツ ピンタック ベージュ マルチカラー 42

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ETROエトロペイズリー勾玉模様総柄カラフル半袖シャツブラウストップスItalyイタリア製レディースアパレルブランド服おしゃれ○状態目立った傷や汚れ等なく、まだまだご愛用頂ける全体的に綺麗な状態です。よく見ないと分からない程度にはなりますが、一部薄いシミ汚れ、ボタンの一部に欠けがございます。(写真9枚目)元々パッチワーク風に所々穴が空いているようなデザインなのでほとんど分かりませんが、背面タックを縫っていた跡がございます。(写真10枚目)※あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方・古着や中古品にご理解のない方・神経質な方はご遠慮下さい。○付属品なし(本体のみとなります)○サイズ(表記サイズ42)Mサイズ程肩幅39cm身幅47cm袖丈17.5cm着丈63cm※平置き外寸※着画NG※素人寸法のため若干の誤差はご了承下さい○カラー淡いベージュマルチカラー○素材コットン綿100%(薄手でふんわり柔らかく、ガーゼのような素材感)○購入元大手ブランド買取店(鑑定済)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送予定梱包による折り皺はご了承下さい○その他ご購入前にプロフィールをご確認下さい。すり替え等防止の為、こちらに不備がない限りキャンセルや返品は対応致しかねます。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#ブランド専門Chakoのアパレル※文字の後ろを「1マス空けてブランド名を入れる」と、お好きなブランドのみを纏めて検索＆閲覧ができます。また、右にある絞り込みで【現在販売中】なども選択可能です。管理番号：6243201213km