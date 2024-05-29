⑤オールドコーチ ショルダーバッグ ドイツホックUSA製 レザー ダークグリーン

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オールドコーチショルダーバッグ USA | labiela.com

カラー···グリーン柄/種類···レザー・スウェード系柄/詳細···グラブタンレザーご覧いただきありがとうございます。フォローしていただくと5%割引させていただきます。購入前にコメントにて「フォローしました！」とお伝えください。但し、ご連絡前に購入されると、割り引きできなくなってしまいますのでご了承ください。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ブランド/OLDCOACHオールドコーチ■商品説明OLDCOACHオールドコーチBINOCULARショルダーバッグ肩掛け斜め掛けCROSSBODYクロスボディポシェットサコッシュポーチドイツホックスプリングロックvintageヴィンテージビンテージ古着80sUSA製アメリカ製ロゴ型押しゴールド金具チャーム付きグラブタンレザーオールレザー革ダークグリーンメンズレディースユニセックス男女兼用■サイズ/ 高さ：中央17㎝外側20㎝横幅：24㎝マチ：11㎝中央ショルダーストラップ:約107〜116㎝5段階調節可能 斜め掛け可能■状態ホック部分が見た目には普通で、留まっているようにははまりますが、きっちりとは留まりません。また年代相応の使用感は有りますが、大きなダメージは無いと思いますので、またまだ使って頂けると思います。【注意事項】※光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。※お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。※コメントのやり取りの最中でも、購入の早い方が優先です。★即購入OKです！深夜・早朝お構いなく…(^^)※購入店舗ブランドリユース店・リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。90s、スポーツMIX、ストリート、ワーク系の古着やタウンユースからアウトドアまで幅広くお使い頂ける古着を出品しています。古着男子、古着女子、ふるじょ、ユニセックス。JJL2224260923120080