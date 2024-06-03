JOHNSTONSジョンストンズ 両面リバーシブル カシミヤ ストール マフラー

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JOHNSTONSジョンストンズ両面リバーシブルカシミヤストールマフラーJOHNSTONS(ジョンストンズ)リバーシブルカシミヤストールマフラーカラー：グレー×ブラックカシミヤ100％生産国：スコットランド約 長さ：190cm フリンジ含む約 幅：70cm素人採寸です。【注意】こちらの商品は、しっかりと梱包して発送させて頂きます！発送前に検品させて頂きますが、素人検品の為、ご了承下さい。何か気になる事があれば気軽にメッセージ下さい(^-^)柄・デザイン···無地