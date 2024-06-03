ジャマンピュエッシュ トートバッグ ハンドバッグ レザー フリンジ

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◇ご覧頂きありがとうございます。下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。★パッチワークの丸いレザーのフリンジがかわいいバッグです。上部の留め具はマグネットです。#_レディースバッグ■商品詳細【ブランド】#_ジャマンピュエッシュ【カラー】イエロー※モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！【サイズ】縦 約 中央18cm端23cm横 約 上33cm下25cm幅 約 11cm【素材】レザー【付属品】無し【状態】★一般的なusedです。フリンジ部分にややスレがあります。角スレ :軽微。持ち手 :汚れ無し。内側 :汚れ無し。■発送期間ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。■注意事項・古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。・ほとんどが古着です。神経質な方はご購入をお控え下さい。・iPhoneでの撮影の為、お色の完全再現は難しいです。多少の色合いの誤差はご容赦下さい。8-11