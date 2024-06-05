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バーバリーブルーレーベル 濃い茶 チェックリボン カットソー ホースマークあり
商品番号 U47819268161
商品名

バーバリーブルーレーベル 濃い茶 チェックリボン カットソー ホースマークあり
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お目にとめて下さりありがとうございます(*^^*)バーバリーブルーレーベルの素敵なカットソーです濃い茶のお色みです首もとのチェックリボンがさりげなくバーバリーアピール(^.^)左裾にホースマークあります伸縮性あり裏地なし柄・デザイン...無地カラー...ブラウン袖丈...半袖
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