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値下げ☆フレイアイディー　ヴィンテージフラワープリントギャザーブラウス
商品番号 U69957808672
商品名

値下げ☆フレイアイディー　ヴィンテージフラワープリントギャザーブラウス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレイアイディーのヴィンテージフラワープリントギャザーブラウスです。黒×白お花柄ブラウス。型と胸元にシャーリングがあります。サイドにはファスナーあり。型、背中に紐リボンあり。肌触りの良い生地です。サイズS平置きにて着丈約53センチ、身幅約42センチ2、3回着用して自宅保管。状態はきれいです。
http://narcologia.ru/goods/stage577397.html
http://narcologia.ru/goods/stage86597.html
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