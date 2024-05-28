値下げ☆フレイアイディー　ヴィンテージフラワープリントギャザーブラウス

フレイアイディーのヴィンテージフラワープリントギャザーブラウスです。黒×白お花柄ブラウス。型と胸元にシャーリングがあります。サイドにはファスナーあり。型、背中に紐リボンあり。肌触りの良い生地です。サイズS平置きにて着丈約53センチ、身幅約42センチ2、3回着用して自宅保管。状態はきれいです。



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