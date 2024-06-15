Frene フリルスリーブブラウス ラッフルスリーブ きれいめブラウス 黒

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予約]フリルスリーブプルオーバーブラウス – Frene

着るだけで華やかな印象のフリルスリーブブラウスのブラック黒です。きちんと見えしつつも、おしゃれさをしっかり押さえたコーディネートを叶えてくれるブラウスです。新品、未使用品です。定価¥7,590(税込)タグなしでし。ラッフルフリルが袖に流れるような動きをつけるブラウス。シンプルな身頃との掛け合わせでスリーブのデザインが引き立ち、やや横に開いたネックラインが顔周りをすっきり演出します。程良いゆとりで着心地が良く、アウトスタイルが決まる丈感も魅力的。カジュアルからモードなボトムまで、テイストを問わず幅広いスタイリングがかなうアイテムです。・素材：綿100%・お手入れ方法：手洗いの場合は水温30℃以下をお薦めします。裏返してネットに入れ手洗いコースで洗濯※タンブラー乾燥は控え、色物とは分けてください。洗濯後は形を整えてから干してください。【サイズガイド】前着丈：60cm、後着丈:66cm、肩幅：30cm、バスト：52cm、袖丈：66cm、袖口：11cm、裾周り：59cm※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。 予めご了承ください。・モデル身長：166cmお気軽にコメントください^^即購入OKです。FreneフラーネBonjourSaganボンジュールサガンZARAザラフリルスリーブブラウスフリルスリーブプルオーバーフリルスリーブラッフルスリーブきれいめブラウスきれいめカジュアル大人カジュアルシンプルカジュアルテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、フリル、バルーン/ボリューム袖素材···コットン(綿)