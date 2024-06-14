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ZEPHYREN ロングシャツ
商品番号 D84720536453
商品名

ZEPHYREN ロングシャツ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゼファレンのロングシャツ？になります。2019年頃にMYFIRSTSTORYのHIROがモデル着用しているのを見て欲しくなり激クロ店舗にて購入し、数回着用した程度です。クリーニングに出した後クローゼットにて収納していました。目につくような虫食いやシミ等は確認できませんが素人目によるものなので気になる方は御遠慮ください。こちらメンズのＭサイズですが着丈が普通のシャツより長くなっており、下の方にポケットも付いているため軽くコートのように羽織って使用したりもできます。色···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···チェック、刺繍
http://narcologia.ru/goods/choice890985.html
http://narcologia.ru/goods/recommended244790.html
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