肩あきマルチwayブラウス　アイボリー

肩あきマルチwayブラウスアイボリー定価:5,940円~NICECLAUP2023springCollection~去年大人気のブラウスがデザインを変えて今年も登場!カットアウトのデザインブラウスで肩にはスリットが入っており、さりげない肌見せが叶います。袖に紐は通しているので、肩リボンを絞って結ぶことで、肩の開き具合を調節可能。お好みのディティールに変更できまます。素材はとろみ感のある柔らかな素材にプリーツ加工をあしらい華やかな印象に。しわになりにくく、さらりとした肌触りです。背中のリボンもポイントになり、後ろ姿もポイント!アソートでお作りしているのでお好きな柄をお選び頂けます。上品な印象になるブラウスなので、ロングボトムとの相性は◎マーメイドスカートやフレアスカートにタックインして着こなして大人レディー印象に。カジュアルな着こなしなら、デニム合わせもオススメ。ミニボトム合わせだとフレンチガーリーな着こなしになります!