INGEBORG 段々 フリル ポリエステルシフォン リボン柄ワンピース

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※コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをご確認下さい。↓他にもピンクハウスやカネコイサオを多数出品しております。#RINNPINKHOUSEINGEBORGのリボン柄ワンピースです。ジェディックスのタグが付く正規品で非常に凝った作りになっております。インゲボルグのワンピース。落ち感のあるポリエステルシフォン生地を使用しております。全体のリボン柄が魅力。襟周りと袖先のフリルや、段々になった裾のフリルがポイントです。上質な素材使いと綺麗なシルエットで、様々なコーディネートにお使い頂ける一着です。KEISUKEKANDAケイスケカンダKEITAMARUYAMAケイタマルヤマピンクハウスWONDERFULWORLDワンダフルワールドカネコイサオワンピースモチーフ付きニットカーディガンコートをお探しの方にもお薦めです。■カラー ブラック■素材 表地 ポリエステル100％ /裏地 キュプラ100％■サイズ表記 9実寸 肩幅 約33ｃｍ（肩～肩） 身幅 約50ｃｍ（脇～脇) 着丈 約86.5ｃｍ（後襟下～裾) 袖丈 約61ｃｍ（肩～袖先) (全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)■商品状態腹部に3ｃｍ程の糸吊れが御座いますが（※画像参照）、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です。■注意事項御使用のモニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。出品の際、確認はしておりますがＵＳＥＤ品の場合、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。気なる点などありました御質問下さいませ。