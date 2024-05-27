可愛い♡ケイトスペード カーソン　チェーンショルダーバッグ 2way ピンク

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◉アイテムKatespadeケイトスペード ケイトスペードニューヨークカーソン チェーンショルダーバッグ ハンドバッグ 2wayクロスボディ肩がけ 斜めがけ 斜め掛け 肩掛け高級 フォーマル 結婚式ピンク 赤 レッド マルチカラー ゴールド金具 ロゴ刻印ドレススタイルにも対応する上品なショルダーバッグです✨チェーンストラップ×ショルダーストラップ、持ち方をお好みで選べる2WAYタイプ横マチと底マチを設けているのでアイテムがすっきりと収まり、とっても使いやすいです(^o^)ニコラツイストでも大人気な綺麗なピンクと赤のマルチカラーでこれからの季節にぴったりです！ぜひよろしくお願い致します♪◉サイズ約横23cm×縦16.5cm×幅6cm持ち手の長さ：約43.5cm、ショルダーの長さ：約109-124cm（斜めがけ可）、ピッチ幅：2.5cm重量：約490g型番 wkr00102現在は完売品のお色です！◉状態AAA:全体的に大きな使用感は感じられず目立つ傷や汚れは見当たらない比較的美品で目立った汚れや傷なども感じられないためまだまだ長くご着用いただけるかと思います。⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。◉素材レザー 本革◉配送商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ずお伝えください。◉購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。(D/GSQT)sbINM#北の国からお届け本舗えりアパレル#北の国からお届け本舗えりレディースカラー···ピンク