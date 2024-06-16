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レーシーブラウス (麻混) 黒ブラウス ヴィンテージレース調
商品番号 E62072141878
商品名

レーシーブラウス (麻混) 黒ブラウス ヴィンテージレース調
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゆったり、涼しくレーシーな快適ブラウス。キレイ目ですがパンツにも合うチュニック丈。スカートでレイヤーにしても！zozoにて、2色購入し、白を着るので、黒を断捨離。今日買ったばかりの新品です。是非^_^本体麻55%ポリエステル45%レース部分コットン50%.ポリエステル50%定価5,940円の品。よろしくお願いします^_^テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···レース
http://narcologia.ru/goods/rouge28610.html
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