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- ギガンティックシリーズ ゴジラ 2016 第4形態 箱なし
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商品詳細
ギガンティックシリーズゴジラ2016第4形態全長約830mmPVC製塗装済み完成品フィギュアになります。置く場所がないので売るつもりです。綺麗な状態ですが、箱がないのためご注意ください。発送の際は緩衝材で梱包して、別のダンボールでお送りします。週末で発送
http://narcologia.ru/goods/recycling117614.html
http://narcologia.ru/goods/cotton800961.html
http://narcologia.ru/goods/troupe273311.html
ギガンティックシリーズ ゴジラ 2016 第4形態 箱なし ...
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