美品　N.O.R.C コットンハシゴレースキャンディースリーブ ブラウス



N.O.R.C（ノーク）の「ハシゴレースキャンディースリーブブラウス ...



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N.O.R.C - ☆試着のみ・美品☆NORC ノーク ハシゴレースキャンディー ...



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はしごレースコットンシルクブラウス



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はしごレースコットンシルクブラウス



はしごレースコットンシルクブラウス

色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、レース素材···コットン(綿)一度着用しました。お探しの方、いかがでしょうか？洗濯後、干す際に整えればアイロンなしで大丈夫かと思います！素人保管ですので完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。また発送時、折り畳みのシワがどうしてもつきます。身幅64着丈70.5ゆき85.5