新品★ポールスミス★スティルライフブルームチェリーラウンドファスナー長財布★赤

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ポールスミスのスティルライフブルームチェリーのラウンドファスナー長財布になります。チェリーの配列やカラーが、かわいい！の一言に尽きるオシャレなアイテムです。ネクタイをモチーフにしたジップルもポイントです。【商品説明/スティルライフブルームチェリー】ウェアでも展開するスティルライフブルームプリントからチェリーモチーフを抜き出しプリントした長財布。水シボ風の型押しとチェリーモチーフのプリントの組み合わせが写真や絵画タッチで描いたモチーフをグラフィカルに落とし込んだポール・スミスならではのアートワークが魅力的です。また内側はきめ細やかな肌目の美しさが特徴の羊革を使用する事で手触りの良さなどにも拘ったアイテムです。新品未使用品(箱付き、ショップカード、ケアカード)※箱がご不要な方は400円引きでで承りますので、ご購入前にコメントください。カラーレッド赤素材羊革(シープスキン)×牛革定価 29160円(税込み)★サイズ★横:約19.7センチ縦:約9.5センチ厚み:約2.2センチ※採寸は多少の誤差あり★仕様★ラウンドファスナー開閉札入れ×2カード入れ×12仕切りポケット大×2ファスナー付き小銭入れ×1※本商品は天然素材の本革を使用しております為特有のシワ等がある場合がございます。予めご了承くださいませ。#春財布PaulSmithポールスミス スティルライフブルームチェリー ラウンドファスナー長財布 レッド 赤 ポールスミス長財布 ポールスミスチェリー財布 ラウンドジップ長財布ポールスミスSLBチェリー 還暦の赤 魔除けの赤 さくらんぼカラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革