ダブルスタンダードクロージング Sov. ソブ サッカージャケット＋パンツ オフ

★希望価格をご提示いただいたため８月16日（水）まで5,400円で出品いたします。※モデルさん172cm38着用今からの季節、軽く羽織っていただけるサッカー生地のジャケット、パンツのセットアップになります。シンプルなデザインのため、それぞれ単品使いのしやすいアイテムになります。パンツもクロップド丈のため、スニーカーやミュールなど合わせる靴で雰囲気をかえていただけます。私にはすこし大きいようなので出品いたします。·裏地のないジャケットになります。·パンツはヒップが隠れるながさまでの裏地がついております。·薄着で着用した際、品質表示の存在が気になってしまったため上下ともにカットしております。·サッカー生地はよく見ると、ところどころベージュの線のようなものがありますが生地の特性上で汚れではありません。ベルトに多く見られます。(写真7枚目で確認をお願い致します。)【Sov./先染ストレッチサッカージャケット】表面変化に拘ったオリジナル生地は、サッカーのシボ感がうまく表現出来るように何度も試行錯誤をした1枚。カーディガンのように軽く羽織れるリラックス感の強いジャケットと、同素材のパンツ。·サイズ38(M)·ジャケット身幅48.5cm肩幅39.5cm総丈75.5cm袖丈58cm同素材のベルト有り。·パンツウエスト(平置き)51cm＋後ゴム股下56.5cm股上30cm※素人採寸になります。ほぼ着用なしの美品になりますが中古の自宅保管になるためご理解いただける方の購入をお願い致します。出品を取り消す可能性もございます。ご了承くださいませ。質問などございましたら遠慮なくコメントくださいませ。



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