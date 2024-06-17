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商品詳細
昨年公式オンラインストアで購入しました。バイカラーのとても可愛いデザインです。数回使用したため、汚れはありませんがやや毛羽立ち(5枚目参照)がございます。※クリーニング済みです-------------------------------------------ロエベ バイカラー スカーフ マフラー ニット ウール カシミア アナグラム アイボリー サンド ベージュ ホワイト 秋 冬
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http://narcologia.ru/goods/injure203567.html
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