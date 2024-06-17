□アイテムエトロセカンドバッグクラッチバッグダブルファスナーシリアルナンバーあり。※写真にてご確認下さい。□サイズ縦13㎝横28㎝まち13㎝美品ですが、長期間自宅にて保管しておりました。表面は非常にきれいです。内側は多少使用感あります。その点をご理解の上お買い求め頂ける方よろしくお願いいたします。#エトロ#エトロセカンドバッグ※大手ブランドリユースショップにて購入の正規品です。ご安心してお買い求め下さい。



エトロ セカンドバッグ ダブルファスナー ペイズリー PVC ヌメ革 レザー | フリマアプリ ラクマ



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