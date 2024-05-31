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唐木 猫脚 木製 透かし彫り 花台 香炉台 高卓 茶道 華道 華道具　無垢材
商品番号 I24462132176
商品名

唐木 猫脚 木製 透かし彫り 花台 香炉台 高卓 茶道 華道 華道具　無垢材
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

唐木猫脚透かし彫り高卓　ですおばさんの茶道具コレクションです昔はよく、花瓶とかにお花を活けて置いていました。高さは、だいたい48cmくらいで、棚部分の長さは26cmくらい最大部の幅は30cmくらいあります。唐木の種類については、よくわかりません黒檀とか、紫檀などが有名なようですが、色味てきに、樫かなんかだと思います。けっこうずっしりしっかりしています中古品につき、子キズスレ汚れや色褪せなど、経年劣化あると思います。中古品にご理解の上でご検討よろしくお願いいたします。種類...茶道具
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