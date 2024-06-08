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【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 20*16*11mm
商品番号 Q77118604507
商品名

【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 20*16*11mm
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 33,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然アメジストのペンダントトップです。石サイズ：約20*16*11mm重さ:23.5gペンダントトップ素材：k18*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneアメジスト*********************************#天然石　#パワーストーン　#ネックレス　#リング　#ピアス　#ペンダント　#ブレスレット　#クォーツ　#アメジスト　#冷静
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