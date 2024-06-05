アナイ ブラウス (38)

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以前デパートで購入したANAYIブラウス(38)です。☆サイズ☆肩幅36cm、袖丈55cm、着丈57cm、身幅43cm☆カラー☆ピンクベージュ・サイズ感についてサイズは38号ですが細身で36号に近いと思います。又胸囲が平置きで43cmですのでご確認をお願いいたします。ボタンとボタンの間がパックリ開いてしまう場合がございます。胸が小さめの方にお勧めです。伸縮性はありません。※若干の透け感があります。※何回か使用しています。目立った汚れ、破れ等はありません。