- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- アナイ ブラウス (38)
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
以前デパートで購入したANAYIブラウス(38)です。☆サイズ☆肩幅36cm、袖丈55cm、着丈57cm、身幅43cm☆カラー☆ピンクベージュ・サイズ感についてサイズは38号ですが細身で36号に近いと思います。又胸囲が平置きで43cmですのでご確認をお願いいたします。ボタンとボタンの間がパックリ開いてしまう場合がございます。胸が小さめの方にお勧めです。伸縮性はありません。※若干の透け感があります。※何回か使用しています。目立った汚れ、破れ等はありません。
http://narcologia.ru/goods/contemplate333977.html
http://narcologia.ru/goods/capitation173708.html
http://narcologia.ru/goods/traverse666226.html
シルクデシンドットプリントボウタイブラウス
バックサテンボウタイ ブラウス
ストレッチローンフリルペプラム ブラウス
ミネラルダイノースリーブ ブラウス
トリアセツイルボウタイ ブラウス
ANAYI】新作ブラウス | アナイ | 大丸札幌店公式 SHOP BLOG
ラミーコットンローン袖刺繍ブラウス
アナイ ブラウス 白-
トリアセコットン袖フリル ブラウス
【予約販売】タロットプリントスタンドブラウス
セール 50%OFF】スターモチーフプリントフリル ブラウス(504390848 ...
リネンライクビエラノースリボウ ブラウス
セットアップ対応商品】カリグラフィープリントビジュータイ ブラウス ...
http://narcologia.ru/goods/contemplate333977.html
http://narcologia.ru/goods/capitation173708.html
http://narcologia.ru/goods/traverse666226.html
シルクデシンドットプリントボウタイブラウス
バックサテンボウタイ ブラウス
ストレッチローンフリルペプラム ブラウス
ミネラルダイノースリーブ ブラウス
トリアセツイルボウタイ ブラウス
ANAYI】新作ブラウス | アナイ | 大丸札幌店公式 SHOP BLOG
ラミーコットンローン袖刺繍ブラウス
アナイ ブラウス 白-
トリアセコットン袖フリル ブラウス
【予約販売】タロットプリントスタンドブラウス
セール 50%OFF】スターモチーフプリントフリル ブラウス(504390848 ...
リネンライクビエラノースリボウ ブラウス
セットアップ対応商品】カリグラフィープリントビジュータイ ブラウス ...