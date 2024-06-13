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gelato pique【COOL】SHARKワンポイントＴシャツ
商品番号 N38004262900
商品名

gelato pique【COOL】SHARKワンポイントＴシャツ
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

gelatopiqueワンポイントTシャツ新品ですが自宅保管のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。接触冷感素材を使ったキャッチーなCOOLコレクションが誕生しました。とろんとしたレーヨン素材でゆったり着られるTシャツは、のんびり泳ぐサメのイメージをプリント。接触冷感加工のひんやりした肌触りが、暑かった1日の疲れをクールに癒してくれそうです。HOMMEラインでも同じ型のTシャツをご用意しました。#gelatopique#クール#接触冷感#シャーク#さめ#ジェラートピケ#SHARK#ワンポイントＴシャツ#かわいい#パジャマ
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