gelato pique【COOL】SHARKワンポイントＴシャツ

gelatopiqueワンポイントTシャツ新品ですが自宅保管のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。接触冷感素材を使ったキャッチーなCOOLコレクションが誕生しました。とろんとしたレーヨン素材でゆったり着られるTシャツは、のんびり泳ぐサメのイメージをプリント。接触冷感加工のひんやりした肌触りが、暑かった1日の疲れをクールに癒してくれそうです。HOMMEラインでも同じ型のTシャツをご用意しました。#gelatopique#クール#接触冷感#シャーク#さめ#ジェラートピケ#SHARK#ワンポイントＴシャツ#かわいい#パジャマ



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