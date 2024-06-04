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- 90s〜00s ちびまる子ちゃん Tシャツ
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商品詳細
【ブランド】亭月PAVILIONMOON【サイズ】レディース M〜L(メンズだとMくらいで着れます) 肩幅 約46cm 身幅 約46cm 着丈 約62cm【カラー】ホワイト【素材】おそらくコットン【状態】デッドストックだが、着用に問題無い程度のシミあり ※画像をご確認ください【説明】場面のサンプリングが絶妙ですね。さくらももこさんのセンスが詰まった初期まる子(80s〜90s)の絵柄での困り顔です。アシッドテクノ的な角度や、古着屋の十四才がお好きな方など、きっと感じるものがあるのではないでしょうか。かなりレアなTシャツだと思います。Tシャツの丈を切ってクロップドにしても良さそうです。#中野ロープウェイ#古着屋十四才#14才#Jyuyonsai#ホンワカパッパ#yakusoku#スパンク#ファンシーアラモード#80s#90s#00s#y2k#さくらももこ#コジコジ#電気グルーヴ#kpop#furuzyo#フルジョ#graniph#グラニフ#昭和レトロ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Stanford225573.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce804155.html
http://narcologia.ru/goods/competitive157781.html
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