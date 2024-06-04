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商品詳細
【newbalanceTシャツワンピ】新品・未使用品番：JWDL0831サイズL：バスト83～89cm身長162～168cm(メーカー表記)実寸(平置き約)：身幅58cm肩幅54cm着丈110cm袖丈28cm素材：コットン82%ポリエステル18%カラー：MAK発売元：(株)ニューバランス正規品メンズサイズのTシャツの丈を伸ばしたようなゆったりとした身幅で肩を落として着れるオーバーサイズシルエットのTシャツワンピースです。スニーカー刺繍を入れた胸ポケット付き。
http://narcologia.ru/goods/plaque601107.html
http://narcologia.ru/goods/providence361994.html
http://narcologia.ru/goods/plaque210607.html
new balance ニューバランス 半袖Tシャツ ワンピース L ブルー
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