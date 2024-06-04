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ブルーレーベルクレストブリッジ チェック　ネルシャツ 36
商品番号 F14837356450
商品名

ブルーレーベルクレストブリッジ チェック　ネルシャツ 36
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★大幅お値下げ中★4900円→4300円→最終お値下げ4100円ブルーレーベルクレストブリッジチェック柄長袖ネルシャツ36BLUELABELCRESTBRIDGEレディースサイズ表記→36(ユニクロS〜Mサイズの方でジャストサイズ)着丈：57cm身幅：42cm袖丈：55cm肩幅：34cm素材→綿100％状態→数回着用したあと、自宅で洗濯し保管していました。若干の着用感はありますがまだまだ着ていただけると思います。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック
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