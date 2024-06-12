アメリヴィンテージ Tシャツ ロゴ サイズフリー チャコールグレー スローガン

●フォロー割、複数おまとめ割開催中です！！※3000円以下→100円off※3000円以上→200円off※5000円以上→300円off※10000円以上→500円offすでにフォローしていただいている方には毎回適応いたしますのでコメント欄よりお伝えください！購入ボタンを押す前に、コメント欄で「フォローしました」とお知らせ下さい！●複数おまとめ割まとめ買いは点数により、値下げ致します。☆★2点購入で1000円引き☆★3点購入で2000円引き○フォロー割引、リピート割引、まとめ割引併用は致しておりません。購入前にフォローされたことをコメントにてお願いします※注意※購入前でなければ割引できませんので御注意下さい。よくありますのでご注意ください。●商品名アメリヴィンテージAmeriVINTAGE20AWTシャツカットソーUネックプルオーバー半袖ロゴサイズフリーチャコールグレーレディースNORULESFORFASHION白石麻衣SLOGANTEEスローガンTシャツ●サイズ表肩幅：49cm身幅：47cm着丈：53cm袖丈：15cm●使用感について通常の古着として特に目立つほつれやキズ、汚れはありません。●素材●・質問がございましたらお気軽にどうぞ！・即購入OKです！●管理番号●941



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