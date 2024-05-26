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- 【LolaCamin】ビンテージ ブラウス 総柄 昭和レトロ お洒落 Lサイズ
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商品詳細
こんにちは♪こむすびnonkoと申します(o^^o)a,0701お顔の見えないやり取りのためお互いに、気持ちの良いお取引が出来るよう心掛けております。よろしくお願い致します(*´꒳`*)♡☆フォロー割、フォロワー様割引きあり♡ 詳細はプロフィールをご覧ください。☆お値引き希望は、コメントから、 ご希望価格を伝えて下さると やり取りがスムーズです♡ 大幅なお値引きなど、 ご希望に添えない場合もございます。☆Lサイズ/サイズ表記 L着丈:55肩幅:39身幅:51袖丈:40※素人による、平置き採寸となりますので、 多少の誤差が発生する場合がございます。 ご了承下さい。【状態】 USED目立ったダメージは見受けられず、古着にご理解のある方でしたらご使用いただけると思います。【商品説明】LolaCamin肩パッドあり☆カラー/グレー系※写真映りが、光などの関係で 若干違って見える場合があります。 ご了承ください♡他にもお洋服出品しています。→#nonkoアパレル〜☆☆〜☆☆☆〜☆☆☆〜☆☆☆〜☆☆〜☆〜【ご確認お願い致します】全て☆匿名配送☆送料込み☆即購入OK※ご購入前には必ずプロフィールをご確認下さい。※梱包後の、サイズによっては 匿名配送の中で 発送方法を変更する場合がございます ご了承下さい※丁寧に確認していますが 素人が検品を行っております 見落とし等ある可能性もご承知下さい※ご購入は、しっかりと古着への ご理解を頂ける方のみ、お願い致します※古着特有の臭いがする物もございます※保管中、配送中にシワになる場合もございます ご承知下さいませ
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