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SHAINA MOTEのトップス・サイズXS
商品番号 I83484882614
商品名

SHAINA MOTEのトップス・サイズXS
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪平置き状態バスト45㎝着丈44㎝カラー···ブラック季節感···夏袖が片方ずつ違うデザインで1枚でおしゃれです。1回短時間着用しました。素人採寸ですので、ご理解ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。おまとめ割、お値下げ交渉、受け付けています。お気軽にご相談ください。プロフィールを一読お願いします。
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