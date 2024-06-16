SHAINA MOTEのトップス・サイズXS

ご覧頂きありがとうございます♪平置き状態バスト45㎝着丈44㎝カラー···ブラック季節感···夏袖が片方ずつ違うデザインで1枚でおしゃれです。1回短時間着用しました。素人採寸ですので、ご理解ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。おまとめ割、お値下げ交渉、受け付けています。お気軽にご相談ください。プロフィールを一読お願いします。



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