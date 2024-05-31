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ヴィンテージチャイナジャケット
商品番号 J69551041331
商品名

ヴィンテージチャイナジャケット
ブランド名 ドリスヴァンノッテン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

渋谷のBirthdeathで購入したチャイナジャケットです。全体的にパイピングされており丁寧な作り。レーヨンの光沢感も美しいです。リバーシブルで着用可能。ポケットも両側についていて機能性も十分です。数回使用したのみですので美品です。●サイズ：Sサイズ肩幅39.5cm着丈60cm●素材：レーヨン●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、ヴィンテージ・中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ノーブランド。
http://narcologia.ru/goods/cowpox85439.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical620001.html
http://narcologia.ru/goods/response773042.html
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