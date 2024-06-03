レディース　デニム地のバック

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パリで購入した可愛いバックです。ストラップも付いています。カジュアルなファッションやダウンコートなどに合わせても素敵です。横約32cm縦約30cmマチ約14cm購入後使うチャンスを逸して自宅保管品となっていましたので美品です。中古品である事をご理解の上ご購入ください。